EH Bildu de momento no se posiciona de cara a una investidura de Pedro Sánchez. Su portavoz, Mertxe Aizpurua, ha indicado en Al Rojo Vivo que, por el momento, el partido está "a la espera" de que este "se clarifique y sepamos qué Sánchez tenemos delante: si va a ser el Sánchez del 155 o el de la plurinacionalidad".

Aizpurua ha indicado que, en estos momentos, lo que muestra el candidato socialista no convence a la formación abertzale. "Pedimos que se abran vías para encauzar los problemas políticos que tiene este Estado y lo que nos ha demostrado hasta ahora no va en esa dirección", ha explicado. "Hace falta mucha clarificación", ha agregado, "no sabemos qué pretende Sánchez".

La portavoz de Bildu asimismo ha criticado que en el preacuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos se aborde la crisis de Cataluña como un problema "de convivencia" en lugar de como uno "político". "Estamos a la expectativa y esperando a que se clarifiquen esas posturas", ha insistido sobre si darán o no su apoyo a esa coalición, precisando que esperan a saber "si va abrir vías democráticas para solucionar los conflictos políticos que tiene el Estado español".

Mertxe Aizpurua, que ha desvelado que, por el momento, no les han llamado desde el PSOE para recabar su apoyo de cara a la investidura, ha apostillado que EH Bildu no vincula su voto al de ERC, a pesar del "acuerdo estratégico" entre ambas formaciones.

Según ha explicado, la existencia de "acuerdos de mínimos" con otras fuerzas soberanistas de ámbito estatal "no implica que en cada momento vayamos a votar todos lo mismo". "No somos monolíticos -ha concluido-, una cosa es un acuerdo estratégico y otra cosa son las decisiones puntuales que tome cada uno".