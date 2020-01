Tras hacerse público el acuerdo negociado entre el PSOE y ERC, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), que inicialmente se había posicionado a favor de la investidura de Pedro Sánchez, ha decidido que su único diputado finalmente votará 'no'. Una decisión que su representante en el Congreso, José María Mazón, ha justificado aduciendo que lo recogido en ese pacto es "absolutamente inasumible".

Mazón ha argumentado este cambio de parecer con respecto a la investidura fallida de junio, en la que votó a favor, aduciendo que "las circunstancias han cambiado totalmente". "En aquel momento se votaba otro tipo de gobierno y con otros apoyos", ha afirmado, "ya lo habíamos advertido, no hemos hecho ningún 'cambiazo'".

"Cuando hemos visto estos acuerdos no nos ha quedado más remedio que decir que no, porque son absolutamente inasumibles", ha agregado Mazón, que asimismo ha apuntado que "cualquiera que sepa leer entre líneas sabe que esto es una victoria del independentismo". "No hay que ser ingenuo, los independentistas están logrando dar pasos poco a poco hacia la desconexión de España", ha agregado.

El diputado cántabro ha defendido que su partido, además de ser defensor de la identidad regional, "al mismo tiempo defiende la unidad de España y ante todo la ley, la Constitución y el ordenamiento jurídico". En este sentido, ha criticado que el texto del acuerdo utiliza un lenguaje "deliberadamente ambiguo" que "no nos inspira ninguna confianza". "La palabra Constitución desaparece del mapa completamente", ha reprochado.

El PSOE amenaza con retirar su apoyo al Gobierno de Cantabria

Asimismo, Mazón ha defendido que los compromisos del PRC con el PSOE "no se pueden poner por delante de los intereses generales". En este sentido, preguntado acerca del AVE a Cantabria, el diputado ha mantenido que no ven en riesgo esta, ni las otras inversiones en la región. "Están formalizadas en un documento con el PSOE que era una condición previa para el Gobierno de Cantabria".

"No cuestionamos el Gobierno de Cantabria ni estas infraestructuras", ha asegurado, aunque ha afirmado que "si esto fuera la moneda de cambio, tampoco lo admitiríamos". Precisamente, poco después de su intervención en Al Rojo Vivo, el PSOE cántabro ha advertido de que si el PRC no rectifica su decisión de no apoyar la investidura, el Partido Regionalista "habrá roto el pacto de gobierno" en la comunidad autónoma.