La periodista y escritora Margaryta Yakovenko, de origen ucraniano pero que lleva 22 años en España, ha relatado las dificultades de su familia para huir de Mariupol, al sur del país y última frontera con el Donbás.

"Mucha incertidumbre, ayer lo pasé con bastante pánico y horror. No pensábamos que esto fuera a pasar", ha declarado en una entrevista en Al Rojo Vivo. "Me parecía imposible, no es concebible que en el siglo XXI un país invada a otro por las buenas", ha asegurado.

Yakovenko, que escribe en 'El País', ha explicado que parte de su familia ha conseguido escapar por los pelos de la ciudad. Ayer al amanecer, en las primeras horas del conflicto. "Mi familia cogió sus cosas y se fue. Lograron salir, ahora es imposible", ha explicado.

Su alojamiento es temporal ya que lo único que han conseguido es alquilar un piso por días. "Es como si fuera un Airbnb para refugiados", ha descrito Yakovenko. "No es una situación en la que la gente te dé facilidades y cobran unos precios bastante altos", ha insistido.

"Otra parte de mi familia se ha quedado. Las tiendas están cerradas y en Mariupol desde ayer no se puede comprar absolutamente nada. No se han preparado, no les ha dado tiempo", ha relatado.

Lo único que les queda es comunicarse por WhatsApp y temen que los rusos corten las telecomunicaciones.