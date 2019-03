Maestre, periodista que grabó a Celia Villalobos con el Candy Crush: "Me dijeron que eso no se podía hacer"

SOSTIENE QUE VILLALOBOS NO ESTUVO LEYENDO

Antonio Maestre es el periodista de 'La Marea' que ha grabado a la vicepresidenta del Congreso, la popular Celia Villalobos, jugando al 'Candy Crush' durante el debate del estado de la Nación. Según ha dicho, "estuvo jugando durante bastante tiempo, sin ninguna duda, no estaba leyendo". Maestre ha explicado que, después de publicar la información, la jefatura de prensa le llamó y le dijo que estaba prohibido grabar. "Me dijeron que eso no se podía hacer, pero ignoro si a Celia Villalobos le dijeron que está prohibido jugar mientras se preside el Parlamento", ha explicado.