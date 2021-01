La portavoz del Gobierno de Murcia y líder de Ciudadanos en la región, Ana Martínez Vidal, ha abierto la puerta a que la formación naranja salga del Ejecutivo si el consejero de Salud, Manuel Villegas, no dimite o si el presidente no lo cesa de su puesto.

"No me quiero plantear otro escenario que no sea el de la dimisión", ha asegurado Martínez Vidal en 'Al Rojo Vivo', pero ha subrayado que "en función de la decisión del PP, en este caso, tendremos que valorar cuál es nuestra postura dentro del Gobierno".

Vidal se ha emplazado a una reunión con el presidente murciano, el popular Fernando López Miras, con el que se encontrará esta tarde para valorar la situación del consejero de Salud.

Manuel Villegas ha provocado una crisis en el Ejecutivo regional después de saberse que fue vacunado, junto a la cúpula de la Consejería de Salud, cuando no le tocaba en el protocolo sanitario. Entre los beneficiarios de la vacuna, además del consejero, también se encuentra su mujer.

"Es un caso claro de corrupción política", ha zanjado Martínez Vidal, que ha recordado que, si bien Villegas es médico, ahora mismo no ejerce en la primera línea de la lucha frente a la pandemia.