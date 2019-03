La directora de El Objetivo, Ana Pastor, desvela en Al Rojo Vivo la exclusiva de Newtral sobre la reunión entre Juanma Moreno, del PP, y Francisco Serrano, de Vox, algo que "no gusta nada en Ciudadanos". Una reunión que se ha producido este miércoles y que a Ciudadanos, que no tenía conocimiento, "no le ha gustado nada" ya que "no quieren saber nada de Vox".

Además, la periodista destaca que la reunión se ha producido a instancias de Moreno ya que no conocía a Serrano. También resalta que desde el PP "intentan minimizarla" porque a Ciudadanos "no le ha gustado nada".

Sobre las peticiones que Vox ha realizado al Partido Popular, Ana Pastor señala que "el partido quiere estar en la mesa del parlamento andaluz con voz y con voto". Además, explica que según confirman fuentes del PP, mientras que algunas peticiones de Vox no puede hacer nada porque tienen que ver con leyes nacionales otras se parecen más al espíritu que defiende el PP".