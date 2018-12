El PP se reúne con Vox: Newtral desvela en exclusiva el contenido del encuentro que han mantenido en Sevilla

Ciudanos y PP habian acordado no negociar nada en paralelo. Así lo ha asegurado Juan Marín. "Llegamos al acuerdo de que no se negociaría nada en paralelo. Espero que esté cumpliendo", ha destacado el candidato de Ciudadanos a la Junta de Andalucía.

Sin embargo, laSexta ha podido saber que Juanma Moreno y Francisco serrano se han reunido. "Reuniones formales yo nunca he tenido, he tenido que escuchar y toma de contacto", ha asegurado Juanma Moreno, candidato del PP a la Junta de Andalucía.

Vox vuelve a la palestra como un partido al que defiende Aznar y que ensalza frente a podemos: "No es un partido fuera del sistema como puede ser el caso de Podemos". Por su parte, Rivera ha preferido no entrar en el juego, incluso preguntado por una acusacion del líder de Vox.

"Lo populista es Rivera, que habla de dos o tres cosas y luego se pone de perfil", ha afirmado Santiago Abascal. El líder de Ciudadanos ha optado por la indiferencia. "A algunos les enfada que yo no me enfade. No ofende quien quiere, sino quien puede". Este Lunes a las cuatro de la tarde será la segunda ronda de contactos.