Joan Pons, enfermero de primera línea en Reino Unido y voluntario en los ensayos de la vacuna de Oxford, ha asegurado en Al Rojo Vivo que la tercera ola está siendo "desbastadora, un tsunami" por la variante que se detectó en el sur del país a finales de 2020, y ha querido alertar sobre la situación que espera a España si no actúa pronto.

En una entrevista con Antonio García Ferreras, el sanitario ha expresado su preocupación por la situación de la pandemia en Reino Unido, pero también en nuestro propio país: "El tsunami, la cepa de Gran Bretaña, ya está en España, y está arrasando".

El nivel de infección en España, afirma, es "mucho más alto que el de Reino Unido", por lo que Pons aún no se explica por qué el Gobierno español no ha declarado un confinamiento. "Sin la ayuda de todos no saldremos de esta", ha zanjado el enfermero.

Pons ha asegurado que "no quedan camas en las UCI" de Reino Unido: "Se han triplicado en Londres, pero para eso necesitas enfermeros y personal sanitario y aquí no sobra".

Por eso, ha dicho, es probable que llegue un momento "donde estará todo lleno": "¿Qué hacemos?, ¿tenemos que decidir quién vive y quién no dependiendo de los recursos de la sanidad? Me parece increíble que en un país como Inglaterra, que es uno de los más ricos del mundo, nos hayamos quedado sin recursos". Y avisa: "Creo que España va por el mismo camino".

El tsunami de esta cepa, dice, viene del sur y "poco a poco ha ido hacia el norte". "En mi unidad, cada día recibiendo dos personas de otras regiones. En mis 23 años de enfermero no había visto trasladar pacientes a más de 100 kilómetros para encontrar una cama".

"Hay algo que nunca vi en la primera ola. En mi unidad hay familias enteras. Parejas, e incluso hijos que están en la unidad. Esta cepa es más devastadora y afecta a la gente más joven", ha alertado el enfermero, que ha pedido que nadie "se juegue la vida".

Además, Pons ha querido desmentir las buenas estimaciones del Gobierno británico con la vacunación: "Hay un truco. Nos está utilizando como conejillos de indias porque el Gobierno ha decidido ignorar a la ciencia y entre las dos dosis alargar las semanas. Por tanto, es mentira que haya 6,5 millones de personas vacunadas, solo han tenido la primera dosis". La OMS y Pfizer sostiene que el intervalo máximo entre las dos dosis debe ser de dos semanas.

"Están creando una falsa sensación de que la gente ya está vacunada y protegida. Por eso, cuando leía que el 82% de las personas de Reino Unido no cumplen la cuarentena se me ponen los pelos de punta", ha lamentado.

Una situación que podría repetirse en nuestro país. Por eso, insiste: "Vacunad en cualquier lado, pero hacedlo bien, con la pauta que dice la OMS y sin inventarse juegos políticos", ha recomendado Pons, que ha asegurado que "hay que unirse contra el enemigo común".