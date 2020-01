Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat, ha asegurado que ERC pedirá al Gobierno de Pedro Sánchez que se retire de todas las causas judiciales contra el independentismo catalán. Lo hará en la mesa de negociación que pactaron ambas formaciones antes de la investidura.

Si bien, desde el PSOE, han recordado que eso no es lo que ellos han pactado. En concreto, José Zaragoza, diputado del la formación socialista en Cataluña, ha señalado que ellos tienen "un acuerdo escrito y eso es lo que se ha acordado", pero lo que "ellos (ERC) quieran decir, son opiniones".

"La mayoría de las cosas que defiende Esquerra Republicana de Cataluña no las comparto, pero es que la ciudadanía, con sus votos, nos ha encargado llegar a un acuerdo para llevar a cabo cosas concretas", ha apostillado.

"No somos partidarios de un referéndum de autodeterminación"

"Nosotros hemos acordado abrir el diálogo, pero esto no significa que aceptemos sus condiciones. No somos partidarios de un referéndum de autodeterminación y así lo defendemos. Creemos que hace falta el diálogo para salir de este conflicto", ha destacado.

En este sentido, en su entrevista en Al Rojo Vivo ha dejado claro que "la ley es la condición y eso se ha de cumplir" porque "al margen de la ley no puede haber diálogo". Además, ha apuntado que si la situación se complica "no es por la posición del Gobierno de España, sino por la pelea que hay dentro del independentismo".

En cuanto al polémico comentario de Montserrat Bassa, la diputada de ERC que aseguró en su intervención en el debate que le "importa un comino la gobernabilidad de España", Zaragoza ha señalado que "no es la primera vez que lo dice", pero no comparte sus declaraciones. "Ella es independentista y yo no".