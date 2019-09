José Manuel Franco, secretario general del PSOE en Madrid, ha defendido que, a pesar de haberse conocido la imputación de Aguirre y Cufientes por el caso Púnica, así como de otros miembros del PP, "estos señores son inocentes hasta que no haya sentencia".

Sin embargo, Franco ha declarado que "no se puede arremeter contra la Administración de Justicia y contra la prensa cuando algo no gusta."Todos hemos sido, por decirlo de alguna forma, víctimas de actuaciones judiciales que no nos han gustado, pero hay que respetar el trabajo de la justicia".

En lo referente a la financiación irregular del PP en Madrid, el secretario general del PSOE ha asegurado que "hay demasiadas evidencias" de que la ha habido. "No decimos que la señora Aguirre y Cifuentes se hayan llevado el dinero a su casa, pero no concurrieron en igualdad de condiciones a las elecciones".

En esta línea, ha insistido en que "en vez de arremeter contra los medios y la justicia, lo que tiene que hacer el PP es dar explicaciones políticas de qué es lo que ha pasado". "Hay hechos evidentes. Hay dirigentes del PP que han estado en la cárcel y eso no puede negarlo nadie", ha señalado.

Asimismo, ha manifestado que le parece "escandaloso que el PP siga gobernando en Madrid sin haber ganado las elecciones, habiéndolas ganado el PSOE que garantizaba un gobierno decente, y lo ha hecho gracias al inestimable apoyo de Ciudadanos, a pesar de la sombra permanente de corrupción que tiene el PP".