José Luis Peñas, el exconcejal que destapó la 'trama Gürtel': "He recibido muchas amenazas"

PIDEN SEIS AÑOS DE PRISIÓN PARA ÉL

José Luis Peñas, el hombre que destapó la 'trama Gürtel', se enfrenta a seis años de prisión, pero asegura en Al Rojo Vivo estar tranquilo. "El 90% de las cosas por las que se me acusa no las he podido explicar en la instrucción", critica.