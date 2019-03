José Bono: "El PSOE necesitaba pasar por la ITV tras los malos resultados del 25M"

El expresidente del Congreso, José Bono, considera que hay que darle importancia a la elección del nuevo líder del PSOE. "En otros partidos es el dedo del jefe quien designa al candidato, como la elección de Rajoy por parte de Aznar". Asegura que el PSOE ha hecho un experimento con la elección del nuevo secretario general: "Poner a votar a todos los compañeros del partido".

Cree evidente que "el PSOE necesitaba pasar la ITV", tras los malos resultados electorales, y apunta que la prioridad del partido es trabajar para ganar las próximas elecciones generales. "Se ha hecho un esfuerzo interno en el partido, pero para mí la verdadera victoria se producirá cuando PSOE le gane al PP".

La mayoría de barones del PSOE defiende que un sólo candidato se presente a las primarias. Bono cree que las primarias que se convoquen deben tener legitimidad, "no me parece mal que haya más de un candidato". El expresidente del Congreso afirma que el PSOE debe de aprender de sus errores para no volver a repetirlos. "Felipe González nos sugirió con delicadeza quién debería ser su sucesor, y por hacerle caso elegimos a Almunia. Aquello fue un desastre".