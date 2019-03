Jorge Verstrynge: "Que busquen al gilipollas que inventó el chiste del cenicero hace 30 años y dejen a Zapata"

ASEGURA QUE EL GOBIERNO TIENE LA JUSTICIA A SUS PIES

El exsecretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge ha pedido en 'Al Rojo Vivo' que se quite "un poco de importancia al tema" de Guillermo Zapata: "Ha pedido perdón, ha dimitido de su cargo... dejémosle trabajar". "Este desgraciado chiste no es nuevo. Lo conozco desde hace 20 años", asegura Verstrynge, quien ha alabado la actitud de Irene Villa: "Es una gran mujer". Sin embargo, no ha sido tan benévolo con los fiscales: "Son obedientes. Muchos, serviles".