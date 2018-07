Jorge Verstrynge: "Durante la Transición los políticos hicieron pacto de silencio sobre el rey Juan Carlos"

LA AUDIENCIA INVESTIGARÁ LOS AUDIOS DE CORINNA

"No puedo creer que el siguiente rey, el que estaba detrás, no se enteraba de nada", afirma el profesor Jorge Verstrynge, que sostiene que "sería el colmo" que no se investigarán los audios a Corinna y la información que desvelan sobre el rey. "Han hecho fraude, se han quedado con el dinero y la familia lo sabía", añade Verstrynge.