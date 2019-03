Joan Tardà: "Estoy convencido de que el 9N votaremos"

Joan Tardà, diputado de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) ha hablado en ‘Al Rojo Vivo’ acerca de la firma del decreto que aprueba la ley de consultas catalana. Un hecho, según su parecer, de “gran trascendencia histórica”. En esta línea, Tardà ha señalado que, tras la publicación del decreto, “estamos en condiciones de iniciar la campaña”.

El diputado de ERC ha querido destacar que lo más “impresionante” de la publicación del decreto en el Diario de la Generalitat de Cataluña ha sido el “subidón de autoestima por buena parte de la ciudadanía catalana, comprometida en ejercer el derecho a decidir”.

Asimismo, resalta que es “la primera vez que un president de la Generalitat de Cataluña firma un decreto que convoca a la ciudadanía a expresar su opinión respecto al futuro de nuestro pueblo”.

Respecto a las reiteradas declaraciones de Oriol Junqueras, máximo dirigente de Esquerra, que incita a la obediencia civil para votar el 9 de noviembre, Tardà ha señalado que está convencido de que “votaremos pacífica y cívicamente”.

Entiende que la única obediencia a la que se deben los dirigentes catalanes es “la obediencia a la voluntad de Cataluña”. Además, señala que, ante el supuesto aumento de catalanes seguros de votar, "debemos preguntar a los demócratas españoles qué piensan hacer para impedirla".

Aun con ello, Tardà asegura que “el proceso en Cataluña no se va a parar” y que en los próximos días “habrá una nueva ofensiva en el sentido de hacer realidad aquello que nos exigimos”, pues, a este respecto, añade, “una suspensión cautelar no significa que no se pueda trabajar en pro de la celebración de la consulta”.

Ante las declaraciones de Carme Forcadell, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, el diputado ha aseverado que “haría todo lo que hiciera falta para que los catalanes, democráticamente, pudiéramos votar”.