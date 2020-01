Joan Baldoví se declara "optimista" a pocas horas de que comience el pleno para la investidura. "Creo que sí que va a salir", ha augurado el portavoz de Compromís en el Congreso: "Parece que finalmente sí que habrá votos suficientes para que Pedro Sánchez pueda ser investido", ha afirmado en Al Rojo Vivo.

El diputado valenciano asimismo ha negado que le preocupe el acuerdo PSOE-ERC hecho público este jueves. "Me preocupa que no haya ningún acuerdo, me preocupa que la gente no dialogue, que los problemas se eternicen", ha enumerado. "No me preocupa que la gente llegue a acuerdos ni que se empiece el diálogo", ha agregado.

Para Baldoví, esta es "la mejor manera de desbloquear una situación que hace que toda la política española pase por ahí". "Hay vida más allá de Cataluña. Algunos estamos queriendo hablar de otros problemas", ha añadido.

Asimismo, ha explicado que Sánchez se ha comprometido a proteger las naranjas valencianas, de tal forma que, previo a cualquier acuerdo con países terceros sobre la importación de cítricos, se deberá estudiar primero su impacto en esta comunidad autónoma. "Es un buen acuerdo que va a ayudar a que las naranjas valencianas estén mejor defendidas en Europa", ha valorado.