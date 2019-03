Javier Nart: "Ciudadanos lucha por la regeneración de la vida social"

DEFIENDE VALORES HORIZONTALES DE LA SOCIEDAD

El eurodiputado de Ciudadanos Javier Nart, ha explicado que su partido "tiene pasión por modificar una situación corrupta" y subrayado que él no pactaría con formaciones que dan cabida a casos de corrupción. "Me sentiría incómodo con partidos que no han regenerado, que siguen encasquillados con la putrefacción de la trama Gürtel o los ERE en Andalucía", ha afirmado. Preguntado por la división política entre izquierda y derecha, ha respondido que sabe "dónde está la derecha" pero no dónde está la izquierda, "que ni está ni se le espera".