Javier Calvo ha hablado en Al Rojo Vivo sobre el vídeo de Pablo Alborán en el que el cantante anunciaba que es homosexual y que quería contarlo para sentirse con ello "más libre" y "feliz" de lo que ya era. "Me parece algo muy positivo porque lo que espero que suceda con vídeos y declaraciones como esta es que futuras generaciones no lo tengan tan complicado o que no tengan hacer un vídeo a estas alturas para contar quienes son y que hayan estado tanto tiempo sin sentirse con la fuerza de expresarse y de vivir como quien es", ha expresado Calvo, creador de 'Veneno'.

En este sentido, el actor, directo y guionista ha dicho que el vídeo de Alborán espera y cree "que va a servir para que niños y niñas de España sientan que no están solos".

Por su parte, Javier Ambrossi ha afirmado que la "sinceridad" del cantante "es valiosísima" y ha dicho que ambos admiran mucho a Pablo Alborán porque "es un artista increíble".