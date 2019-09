Errejón ha afirmado en Al Rojo Vivo que no cree que el documento presentado por Sánchez sea con el objetivo de "desencallar" la situación actual y formar un gobierno. En este sentido, ha señalado que "el PSOE no tiene mayoría absoluta, así que necesita llegar a acuerdos con otros y, por tanto, la única posibilidad de que haya un gobierno progresista es que haya un entendimiento entre diferentes sin estar permanentemente en un reto de quién puede más".

Así, ha defendido que "la única manera de desencallar es sentándose a hablar" y ha instado a los líderes de PSOE y Unidas Podemos a hacerlo porque, según Errejón, "tiene que haber acuerdo".

Sin embargo, ha insistido en que la manera de actuar de Sánchez no muestra su intención de formar gobierno: "Esto puede servir para adelantar una posible campaña electoral, pero no para que haya gobierno", ha asegurado.

"Algunas medidas me suenan bien, pero me pregunto por qué el PSOE no las desarrolló cuando pudo, durante el breve gobierno anterior", ha manifestado Íñigo Errejón, que ha dicho, además, que se resiste "a pensar que ser va a seguir estas semanas en este carrusel de sobreactuación, dejando que pasen los días". "Las medidas en un papel no conforman un gobierno", ha apostillado.

"Nosotros en Madrid sufrimos un acuerdo de las tres derechas para que el PP de la corrupción se mantenga en el poder, ¿cómo es posible que ellos puedan hacerlo en Madrid y las fuerzas progresistas no sean capaces en España?", se ha preguntado el líder de Más Madrid, quien ha criticado que "todos los predecesores de Ayuso están imputados", por lo que el caso Púnica es, en realidad, "un solo caso y se llama PP de Madrid".