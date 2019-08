Íñigo Errrejón, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha asegurado que él habría aceptado la última oferta que hizo el PSOE a Unidas Podemos para formar Gobierno, si bien mantiene que "es legítimo no fiarse del PSOE", porque "ha prometido profundas transformaciones igualitarias que luego no ha llevado a cabo".

Aún así, defiende que "si no te fías, es mejor no compartir Gobierno y controlarlo desde el Parlamento", refiriéndose a las negociaciones fallidas entre Unidas Podemos y los socialistas para investir a Pedro Sánchez como presidente.

Además, defiende que la otra vía es la de "construir una relación de confianza para cuatro años, porque lo importante no es la investidura sino que salga un Gobierno que haga medidas para la gente más humilde".

Uno de estos dos caminos que plantea: el fiarse o no fiarse del aliado político, debería de ser el que hubiesen escogido Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Errejón señala que el PSOE llegó "arrastrándose a las negociaciones", pero considera que podría haberse dado un Gobierno. "No se me ocurre ninguna excusa para no tenerlo".

Por ello, la responsabilidad del fracaso en las negociaciones, dice, "está en las dos partes, pero sobre el clima de desconfianza no se puede construir un Gobierno".

Errejón ha manifestado también que no apoyaría una repetición electoral: "No hay que volver a tirar los dados, debería de haber un entendimiento de las formaciones progresistas ya", defiende el portavoz.

Por último, sobre si el rey se ha inmiscuido en la política al defender que mejor que unos nuevos comicios es "encontrar una solución", Errejón explica que Felipe VI "no tiene unas funciones de arbitrio, sino de representación", pero no considera "que se haya inmiscuido demasiado".