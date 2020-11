Después de que un grupo de ciudadanos haya recibido a Pedro Sánchez y a Salvador Illa con abucheos frente al hospital madrileño de La Paz, el ministro de Sanidad ha contestado.

Tras asegurar en Al Rojo Vivo que la visita ha sido un reconocimiento a la Sanidad Pública y a la labor fundamental de la misma en esta pandemia, Illa se ha referido a los abucheos con un escueto: "Mejor pregunten a otros". Además, ha añadido que el acto ha tenido "una buena acogida por parte de los profesionales".

Con motivo de la visita, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado duramente que esta sea la primera vez que Sánchez "pisa un hospital madrileño durante estos meses de drama y tragedia que se han vivido". También ha criticado que no le hayan invitado a él y ha denunciado que el acto se haya producido aprovechando "que no está la presidenta de la Comunidad de Madrid".

"No tenemos ningún ánimo de polemizar"

A las palabras de Almeida ha contestado el ministro de Sanidad evitando echar más leña al fuego: "No tenemos ningún ánimo de polemizar, puedo asegurar que se informó de la visita al Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid como siempre se hace y no ha podido asistir, quizá es un fallo técnico que no hayan avistado ellos al alcalde de Madrid".

Illa justifica su ausencia en la inauguración del hospital Isabel Zendal

Sobre la inauguración del hospital madrileño Isabel Zendal este 1 de diciembre y su ausencia en el acto, Salvador Illa ha explicado que ha sido invitado, pero que, por cuestiones de agenda no puede acudir: "A mí se me hizo llegar una invitación de la Comunidad de Madrid, pero ese día no puedo. Tengo Consejo de Ministros por la mañana y varias reuniones ya comprometidas, pero irá en representación del Ministerio de Sanidad, muy probablemente, la Secretaria de Estado".