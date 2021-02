Salvador Illa, el candidato del PSC a la Generalitat, considera un error que varios grupos parlamentarios no asistan al Congreso a los actos para conmemorar el 40 aniversario del fracaso del golpe de Estado del 23F: "Me parece un error, desde el respeto a su postura, creo que se equivocan".

Illa ha estado en Al Rojo Vivo, tras ganar el PSC las elecciones en Cataluña el 14 de febrero, y ha recordado que se conmemora la derrota del golpe y "la victoria de la democracia", pero ellos, en referencia a los partidos que no acuden, "sabrán lo que hacen".

En concreto, no estarán en el acto oficial el PNV, Esquerra Republicana ni EH Bildu, Junts per Catalunya, el BNG y la CUP, algunos socios del Gobierno de coalición. Según ha explicado Aitor Esteban, "nos desconcierta que se conmemore un golpe de Estado. No se ha contado con la opinión de los grupos parlamentarios".

Gabriel Rufián, de ERC, ha asegurado que "igual que hemos sabido quién es Mariano Rajoy y la trama de corrupción del PP, muy pronto vamos a saber el verdadero papel de la monarquía en el 23F", ha dicho en una rueda de prensa conjunta de los grupos que no asisten.

El rey preside un acto en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara Baja para recordar la intentona golpista que lideró Antonio Tejero el 23 de febrero de 1981, en presencia del presidente Pedro Sánchez, los vicepresidentes del Gobierno -incluido Pablo Iglesias- y los portavoces de los grupos que sí han decidido asistir, entre ellos, Pablo Echenique; aunque la formación morada ha pedido al actual jefe del Estado que lance "un mensaje claro de condena al franquismo" y su compromiso "inequívoco" con la democracia y que el acto no se convierta en "un lavado de cara del rey emérito, ni de la derecha golpista neofranquista".