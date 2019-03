Hernando: "No sé dónde están las presiones del Gobierno sobre Torres-Dulce"

Eduardo Torres-Dulce ha dejado de ser fiscal general del Estado por motivos personales, según él mismo ha dicho. El protavoz del grupo popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha valorado su salida en 'Al Rojo Vivo'. Según ha dicho, "no ha habido presiones del Gobierno insoportables" y ha añadido que "la Fiscalía ha funcionado durante todo este tiempo con opiniones diversas del Gobierno, de la oposición y de los medios porque ha tratado cuestiones diversas". En este sentido, ha puesto como ejemplo su actuación ante la situación de Catauluña.



Rafael Hernando ha insistido que esto "es normal que se produzca" ya que "Torres-Dulce ha recibido críticas y también mensajes de apoyo" y ha explicado, acerca de la importancia en el sistema judicial del caso Gürtel que desconoce saber dónde se encuentran las presiones. Además, ha aprovechado su intervención para "agradecer su labor" porque, a su juicio "ha hecho un trabajo profesional que hay que reconocer".



Sobre su reciente nombramiento como portavoz en el Congreso, Hernando ha respondido que lleva 21 años en el Congreso de los Diputados: "Es verdad que he sido polémico en algunas declaraciones, pero es no ha sido la trayectoria de mi vida política. He sido concejal, parlamentario autónimico, he estado en el Senado y he ocupado cargos de responsabilidad en el grupo parlamentario".



Acerca de su labor, Hernando ha apuntado que "era el número tres del grupo parlamentario y se ha decidido que sigamos con el mismo proyecto y con un equipo que ha hecho una gran tarea en la defensa de las reformas económicas y legislativas que han permitido que ahora la situación sea muy diferente".



En materia Económica, Hernando ha sostenido que "antes España era la apestada de Europa y ahora ha dado la vuelta a la situación, ya se genera empleo en España, ha subido la afiliación a la Seguridad Social y las perspectivas son, afortunadamente, distintas".

Rafael Hernando ha reconocido que el Partido Popular se ha visto afectado por los casos de corrupción y, en comparación con Podemos, ha denunciado que "cuando uno va de 'Don Limpio' debe serlo realmente".