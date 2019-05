Gonzo: "Se va a unir el saber hacer de Salvados con el de El Intermedio. Tiene que salir bien"

Jordi Évole deja de presentar Salvados porque considera que debe "cerrar una etapa" y el periodista de El Intermedio Gonzo será quien coja su relevo en una misión que no considera tan complicada.

"Si tuviese la más mínima duda de que no iba a ser capaz de hacer lo que me piden habría dicho que no, porque le tengo mucho respeto al programa, a su público y a esta profesión", dice Gonzo.

En su opinión, su llegada al programa no puede salir más porque va a suponer unir el saber hacer de Salvados con el de El Intermedio. Y precisamente El Intermedio es lo que más hizo a Gonzo pensarse si aceptar o no, porque no sabía qué consecuencias tendrá.

Ambos periodistas compartieron entrevista en Al Rojo Vivo, donde Évole le dedicó unas bonitas palabras recordando que Gonzo "lleva 9 años contando historias y eso es lo que va a seguir haciendo". "Es dejarle el Ferrari a un piloto que lleva muchos kilómetros recorridos", dice Évole.