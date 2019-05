Las bonitas palabras de Jordi Évole a Gonzo antes de que empiece a presentar Salvados: "No es una misión complicada para él"

Gonzo será el nuevo presentador de Salvados después de que Jordi Évole haya tomado la decisión de abandonar ese puesto para cerrar una etapa y comenzar a trabajar en el nuevo proyecto que verá la luz en laSexta.

Ambos periodistas compartieron entrevista en Al Rojo Vivo, donde Évole le dedicó unas bonitas palabras recordando que Gonzo "lleva 9 años contando historias y eso es lo que va a seguir haciendo". "Es dejarle el Ferrari a un piloto que lleva muchos kilómetros recorridos", dice Évole.

El periodista de El Intermedio ha contado cómo aceptó ese ofrecimiento en el que lo que más le costó fue saber en qué situación dejaba el programa en el que actualmente participa, porque es como su familia.

Además, ha asegurado que no encuentra grandes dificultades a la hora de afrontar este reto porque hay un gran equipo detrás. Y cuenta que no quiere pensar en la acogida que tendrá la gente a este cambio porque no es algo que dependa de él.