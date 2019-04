Francisco Marhuenda: "No es machismo, sólo tengo hijas y sólo he nombrado a subdirectoras"

SE DEFIENDE DE LAS ACUSACIONES DE MACHISTAS

"Me siento abochornado por haber llamado zorra a Marisa González", afirma el director de 'La Razón' Francisco Marhuenda, que vuelve a pedir disculpas por la expresión. "Siento el término, he pedido disculpas". Marhuenda asegura que no es machista y recuerda que sólo tiene hijas y sólo ha nombrado subdirectoras en el periódico.