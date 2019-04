Francisco Marhuenda: "Volvería a hacer exactamente lo mismo, excepto llamar zorra a Marisa González"

TRAS PRESTAR DECLARACIÓN ANTE EL JUEZ

"No tengo nada que esconder, no he hecho nada de lo que me tenga que arrepentir", afirma Francisco Marhuenda, director de 'La Razón', tras acudir a declarar ante el juez. Marhuenda asegura que su comentario hacia Marisa González no era machista, aunque pide disculpas y se arrepiente de haberle llamado zorra.