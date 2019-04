Fernando de Páramo: "Rajoy no va a ser un obstáculo para que España se regenere"

PP Y CIUDADANOS: EL PACTO DE "LAS LENTEJAS"

"Las medidas saldrán adelante, con o sin Rajoy", afirma el secretario de Comunicación de C's, Fernando de Páramo, que sostiene que al PP no le queda otra al no gobernar con mayoría. "Hay que decir a Maillo que sabíamos que este PP no era de fiar".