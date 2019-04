El PP sostiene que no cumplirá los puntos clave del pacto con Ciudadanos: "Eran lentejas"

C'S ADVIERTE DE QUE DEBERÁN BUSCAR OTROS SOCIOS

El PP y Ciudadanos tienen que aclarar si el pacto anticorrupción que firmaron lo entienden o no de la misma forma. Fernando Martínez-Maíllo ha vuelto a repetir que cuando lo firmaron "eran lentejas", que estaba en juego la gobernabilidad de España y que no había otra. Albert Rivera ya ha avisado: no tienen mayoría y si no cumplen el pacto deberán buscar otros socios en el Parlamento.