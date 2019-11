El Presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha hablado de la negociación entre su formación y el PSOE.

"Nosotros somos positivos respecto a la reunión con el PSOE en el sentido de que vamos a volver a vernos, decir que la situación en Cataluña es un conflicto político es un pasito pequeño hacia adelante", ha asegurado en ARV.

"ERC tiene ganas de que haya una mesa de diálogo"

Sabrià ha apuntado que "queda mucho por hacer" y que "ERC tiene ganas de que haya una mesa de diálogo en la que salgan las cosas bien", por eso no tiene prisa.

"No tenemos prisa, queremos soluciones políticas al conflicto político. No queremos hablar de infraestructuras, de estabilidad [...] Si no hay soluciones, nosotros nos mantendremos donde estamos, que es el no", ha avisado.

"Hace meses que queríamos estar hablando de esto y la oportunidad se ha generado ahora. Hemos dicho que el PSOE no dialoga, sino que se le obliga a dialogar, por eso vamos a intentar a provechar esta oportunidad para asentarnos en una mesa", ha destacado.

En este sentido, el portavoz ha añadido: "Queremos generar la oportunidad de sentarnos y empezar a pensar cómo se llega al final del conflicto: ejerciendo el derecho de autodeterminación y aplicando una amnistía".

"Hay más de 50 diputados de un partido facha en el Congreso es porque dos partidos supuestamente de izquierda no fueron capaces de ponerse de acuerdo"

Sobre la falta de entendimiento entre PSOE y Unidas Podemos antes del 10N, Sabrià se ha mostrado contundente. "Si a día de hoy hay más de 50 diputados de un partido facha en el Congreso es porque en julio dos partidos supuestamente de izquierda no fueron capaces de ponerse de acuerdo. Uno quería un ministerio más y al otro no le caía bien el cabeza de lista del partido con el que tenía que asociarse. Son los mismos que ahora han cerrado un acuerdo en una semana", ha afirmado.

"Si no hubo en su momento un gobierno de izquierdas, las culpas son fáciles de repartir. Está clarísimo quienes fueron los irresponsables, tenían los votos y no fueron capaces. Si alguien ha puesto problemas a un gobierno de izquierdas es básicamente el PSOE, el partido de Borrell. Nadie puede echar la culpa a ERC, que es de izquierdas desde su formación y así lo hemos demostrado una y 1.000 veces", ha sentenciado respondiendo al ya exministro de Exteriores.