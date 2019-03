Entrevista completa a Cospedal en Al Rojo Vivo: "Los corruptos han sido una vergüenza en nuestras propias filas y nos han hecho perder votos"

Antonio García Ferreras ha entrevistado en Al rojo vivo a María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular (PP), que ha respondido a diversas cuestiones sobre la actualidad.

Cospedal esquiva las preguntas sobre su posible candidatura a suceder a Rajoy: "Trabajaré por la unidad del PP"

La ministra de Defensa en funciones y secretaria general del PP no ha querido desvelar en ARV su futuro en el partido tras la dimisión de Rajoy como presidente. "No sé la posición que voy a tener", ha afirmado María Dolores de Cospedal, que ha añadido: "La decisión que he tomado es la de ayudar a que mi partido esté unido y fuerte".

Cospedal: "Las mujeres no queremos que se nos ponga en sitios por el hecho de serlo, sino porque valemos igual o más que nuestros compañeros"

La titular de Defensa dice que se "espera en este y en cualquier momento" a una mujer liderando el PP y como candidata al Gobierno tras la dimisión de Rajoy .