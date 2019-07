El presidente Castilla- La Mancha, Emiliano García-Page, considera que "todo va a acabar encajando", a favor del PP en Murcia y en Madrid y también en el Gobierno central: "Nadie entendería en España que al final Pablo Iglesias ponga en dificultad lo que ha quedado claro después de las elecciones, que es que Pedro Sánchez "tiene derecho a conformar un equipo, un Gobierno y a liderar el proyecto".

"Si hubiera elecciones sería más claro todavía", asegura el socialista: "La gente busca cuatro años de normalidad y tranquilidad".

Respecto al mensaje de Pablo Iglesias, que explicaba en rueda de prensa que "el PSOE está poniendo excusas" para no llegar a un acuerdo con Unidas Podemos, García-Page indica que "la situación no puede ser más transparente".

"No existe el derecho a cupo. El problema de Podemos es que sus votos cuentan, pero sus votos no deciden", aclara, y añade: "Si Podemos sumara, no habría discusión y ya estaría formada la coalición, pero no suman".

Así, manifiesta que desde el Gobierno se tiene que llegar a acuerdos con no sólo con Podemos: "También tiene que tender puentes al centro y a la derecha". Y ve viable que "nos vayamos en agosto con todas las instituciones formadas".