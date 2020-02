Entrevista a Miguel Urbán tras abandonar Podemos. "No es una decisión personal, es una decisión colectiva", ha señalado el líder de la vertiente Anticapitalista. El eurodiputado reconoce que ha sido una decisión "dolorosa", pero insiste "todavía no hemos tomado más decisión que no presentarnos a Vistalegre III".

Así, Urbán asegura que decidirán sobre su futuro en Podemos en una asamblea el 28 de marzo y apunta que lo han decidido de forma mutua y pactada, informando en todo momento a Pablo Iglesias.

"Hay diferencias políticas estratégicas y a veces es mejor caminar separados para poder volver a encontrarnos. Hemos tomado una postura honesta y honrada. Lo mejor es marcharnos y es algo que la mayoría del sector anticapitalista lleva tiempo pidiendo", ha añadido, dejando entrever la decisión que se tomará en ese próxima asamblea.

"A nosotros no nos gusta el Gobierno de coalición, lo hemos dicho", reconoce Miguel Urbán.

Pero, ¿cuándo empezaron las discrepancias? Urbán lo deja claro en Al Rojo Vivo: "A nosotros no nos gusta el Gobierno de coalición, lo hemos dicho claramente. Creíamos que se podía hacer otra cosa, un pacto a la portuguesa. Entrar en el Gobierno nos subordina a una mayoría socioliberal que no es la nuestra".

Miguel Urbán recuerda que el movimiento del 15M, germen de Podemos, nació contra un Gobierno del PSOE, "un Gobierno que aplica las reformas y los recortes más importantes de nuestra historia de la democracia".

"Tendrá que aceptar unas políticas que no son las nuestras"

Preguntado por su actual relación con Pablo Iglesias, Urbán explica que habló con el vicepresidente de Derechos Sociales hace una semana. Apunta que fue una conversación "muy cordial" y señala el aprecio que sigue existiendo entre ambos. "Le planteamos cara a cara las diferencias que teníamos para en caso de separarnos hacerlo de manera coordinada y fraternal. Entendemos que no debe sufrir Podemos ni la izquierda", añade.

Urbán insiste en no entrar en "una cuestión de nombres", pero defiende una vez más que "se puede condicionar sin tener que entrar" en el Gobierno. "Al final Yolanda Díaz y el resto de ministros de Unidas Podemos al estar en minoría tendrá que aceptar unas políticas que no son las nuestras", ha apuntado, poniendo de ejemplo las devoluciones en caliente, la banca pública o el pago del rescate bancario.