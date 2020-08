Unas 2.500 personas, según la Policía, se manifestaron este domingo en la madrileña plaza de Colón sin mascarilla ni respetar la distancia social para negar la pandemia de coronavirus.

Entre los gritos que se corearon pudo escocharse 'Bote, bote, bote, aquí no hay rebrote' o 'Lo que mata es el 5G', unas afirmaciones que el divulgador científico de Newtral.es, Mario Viciosa, ha asegurado en Al Rojo Vivo que carecen de base científica alguna.

Viciosa ha recordado que en marzo la científica del CSIC Margarita del Val señalaba que el negacionismo va implícito a cualquier epidemia o crisis de salud.

"Hemos visto a gente muy envalentonada con los abrazos, con los besos o con esa reclamación de libertad, pero lo que subyace, según apuntaba Del Val, es miedo, y cuando hay miedo tendemos a buscar explicaciones allá donde no llega la ciencia todavía porque la ciencia tiene unos tiempos que son menos rápidos", ha explicado Viciosa.

El divulgador científico ha señalado que "por fortuna" estos eslóganes son fáciles de desmentir a estas alturas de la pandemia. Así ha explicado que frente a los que proclaman 'queremos ver el virus', ha señalado que lo llevamos viendo desde febrero y que además "con una precisión nunca antes probablemente alcanzada gracias a técnicas de microscopía electrónica. Hemos visto hasta el pinchito con el que entra en las células".

En cuanto al 'Bote, bote, bote, aquí no hay rebrote', Viciosa ha indicado que solo hay que echar un vistazo a las cifras, "evidentemente si no quieres creértelas, , hasta que no lo experimentas en tu cuerpo no existe, ya es un acto de verdadera fe".

Bill Gates y el 5G

Sobre la vacuna de Bill Gates, Viciosa ha precisado que no hay vacuna de Bill Gates, "él participa y pone dinero para que justamente lleguen las vacunas, no solo estas, sino también todas las demás, por ejemplo a países pobres", ha afirmado Viciosa, que ha apuntado que podemos cuestionar el modelo o nos puede gustar Bill Gates, pero la realidad no va que esté promoviendo una vacuna.

Viciosa también se ha referido a las acusaciones de que la pandemia es culpa del 5G. "Pasó con el resto de redes de telefonía, siempre nos ha dado mucho miedo aquello que no vemos, con el caso de las ondas electromagnéticas ocurre lo mismo con este virus que no es visible", en este sentido, Viciosa ha asegurado que también debería darnos miedo el sol ya que es una radiación electromagnéticas y científicamente está comprobado que nos da cáncer si no nos protegemos.

Además, la periodista Graziella Almendran ha apuntado que el uso de la mascarilla no provoca ningún perjuicio para la salud y que es un extremo que se ha comprobado a lo largo de los años que se llevan utilizando masivamente en hospitales y centros de salud.