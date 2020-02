Oriol Mitjà, médico investigador de enfermedades infecciosas y salud global, considera que, aunque en estos momentos "la mayoría" de casos de coronavirus en España son importados, "la probabilidad de que se extienda la epidemia es alta".

En entrevista con Al Rojo Vivo, apunta a dos posibles motivos: que siga habiendo un "goteo de casos importados" de Italia, por la estrecha relación entre ambos países, y el hecho de que la transmisibilidad del virus es "muy alta".

"Una persona puede infectar a varias", advierte. En este sentido, precisa, se estima que "cuando el número de casos en una localidad supera a cuatro, la probabilidad de que haya un brote a nivel local sería superior al 60%".

Según el especialista, no se encuentran casos autóctonos porque no se está haciendo la prueba a personas que no hayan viajado a las zonas consideradas de riesgo. El caso confirmado en Sevilla (un hombre que no viajó al extranjero ni tuvo contacto con personas en riesgo), puntualiza, corresponde al otro supuesto contemplado por Sanidad para realizar la prueba: personas hospitalizadas con neumonías graves sin causa conocida.

"La pregunta es cuándo vamos a cambiar esta definición de caso y comenzar a incluir a personas que no tengan una historia de viaje", plantea Mitjà, que sostiene que "es importante intensificar la búsqueda para poder encontrar" nuevos casos.

Pero, ¿cuál es la trascendencia de que un caso sea autóctono o importado? El experto señala que "cuando hay un caso local quiere decir que ha comenzado a haber transmisión dentro de aquella comunidad".

"Mientras sabemos quién ha sido el caso original y podemos seguir la cadena de transmisión, estamos seguros de que estamos identificando la mayor parte de los casos y que estamos imponiendo las medidas para evitar una transmisión", explica.

Sin embargo, "en el momento en que encontramos un caso autóctono y no sabemos identificar de quién se ha infectado, el paciente 'cero' o 'índice', eso quiere decir que hay una transmisión que está descontrolada". "Es un signo de alarma que nos dice que hay probablemente transmisión a nivel de la comunidad", añade.