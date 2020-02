La Comunidad de Madrid ha confirmado el primer caso de coronavirus en la capital. Se trata de un joven de 24 años que estuvo de viaje en Italia. La Consejería de Sanidad ha estudiado el caso y ha confirmado en el laboratorio que ha dado positivo. El joven permanece en su domicilio a la espera de ser trasladado al Hospital Carlos III.

Se trata del tercer positivo en la Península, que se suma a los dos que ya hay en Tenerife y que llega después de que la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana confirmara otro caso en Castellón.

Por su parte, la Conselleria de Salud de la Generalitat de Catalunya también confirmó un caso de coronavirus en Cataluña. Se trata de una mujer italiana residente en Barcelona, de 36 años, que estuvo en la zona de Milán. La pasada noche, contactó directamente en el Hospital Clínico y se le hizo test epidemiológico y muctobiológico.

Desde el centro sanitario ya han contactado con aquellas personas que pudieran haber sido contagiadas por ella, unas 25. Estas se encuentran sanas, pero tendrán que pasar 14 días en cuarentena en sus casas.

Antes, también se habían confirmado otros dos casos en tenerife. Uno de ellos se conoció durante la noche de este lunes, y se trata de un médico italiano de vacaciones en la isla. Horas después, se confirmó que su esposa también dio positivo.

El Gobierno anuncia nuevas medidas

El Gobierno ha acordado ampliar la definición de caso a nuevas zonas de riesgo: toda China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán y cuatro regiones del norte de Italia como Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia Romaña.

Se recomienda a los ciudadanos que no viajen a estos lugares, aunque no se prohíbe, ya que ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni la Unión Europea (UE) han emitido ninguna orden de restricción, pero "consideramos más conveniente que en caso de que no sea imprescindible es mejor no viajar", ha dicho Illa.

Además, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado que se realizarán las pruebas del coronavirus a todos los pacientes con neumonía ingresados en hospitales que haya resultado negativa a otros virus como por ejemplo la gripe.

"Todas las personas que presenten los síntomas habituales de una enfermedad gripal y que en los 14 días anteriores hayan estado en una de estas zonas serán consideradas uno de los casos y tendrán que someterse a una prueba para confirmar o descartar que tienen el coronavirus", ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa.