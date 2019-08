La socialista Concha Andreu será investida nueva presidenta de La Rioja. Para ello, han hecho falta meses de negociaciones y la formalización de un acuerdo de Gobierno de coalición con Unidas Podemos-Equo, que tendrá una consejería, y el apoyo desde fuera de Izquierda Unido.

"Todas hemos puesto de nuestra parte. Estoy tranquila pero con todo el equipo preparado para empezar a gobernar ya", señala Andreu, entrevistada en el programa. Su presidencia pondrá fin a 24 años de gobiernos del PP, por ello, dice, se siente "satisfecha".

El caso de La Rioja es un ejemplo en el que muchos se fijan para intentar salvar la investidura de Pedro Sánchez: Andreu también tuvo una investidura fallida a falta de los apoyos del grupo regional de Podemos y ahora, gracias al mismo, podrán formar Gobierno. Sin embargo, la socialista considera que "la situación es distinta y la predisposición es distinta".

En el caso de su comunidad, dice, "teníamos que dar un giro", y en el caso nacional, "España entera está en juego, pero hay que tener en cuenta la predisposición de los que han sacado menos representación, y Podemos, por ello, tiene más responsabilidad", sentencia.

Sobre la iniciativa de la Generalitat de llevar al Gobierno central a los tribunales para reclamar más de mil millones de euros, y a la que piden que se sumen el esto de comunidades autónomas, Andreu considera que es "apretar sin mirar lo que ocurre realmente", y que "no tiene ningún sentido".

"No sé hasta qué punto tiene el Gobierno la capacidad de soltar ese dinero. Estamos en nuestro derecho de defender una financiación justa y defender nuestro dinero, pero no hay que forzar", critica la próxima presidenta riojana. Así, pide "ser realistas y no aprovechar de manera populista las situaciones".

Las medidas del nuevo Gobierno de La Rioja

Entre las medidas que tiene previsto implantar el nuevo Gobierno del PSOE en La RIoja están el de "eliminar la bonificación al impuesto de patrimonio, que afecta a un 7% de la población". "El PP se ha preocupado de dejar desfundada económicamente a La Rioja, estamos bajo mínimos, siendo los últimos en crecimiento", lamenta la política.

Otra de las medidas será "revocar los convenios innecesarios con la sanidad privada, y revisarlos para fomentar la pública".