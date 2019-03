Cayo Lara: "No hay que quedarse con fotocopias porque lo original no falla"

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha hablado sobre su formación y Podemos. Ha dicho que "hay que plantear una alternativa frente a las políticas neoliberales", no obstante, ha destacado que "no hay que quedarse con fotocopias porque lo original no falla". También se ha preguntado "por qué se focaliza todo en torno a Podemos".

