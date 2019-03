Carmena: "Aguirre demuestra insensibilidad, la pobreza se debe solucionar y no ocultar"

La candidata de Ahora Madrid al Ayuntamiento de la Capital, Manuela Carmena, ha analizado las palabras de Esperanza Aguirre sobre las personas sin hogar. Según ha dicho, la popular "demuestra una falta enorme de humanidad y de sensibilidad porque la pobreza no es un problema del turismo, es un problema social, de derecho".



Carmena ha apuntado que "cuando en un país hay un problema, si existe un marco de libertad, se ve" y ha destacado que incluso los turistas "pueden empatizar con las personas a las que la vida les ha llevado a una situación terrible, a a vivir en la calle y a no tener hogar".



"La insensibilidad de Aguirre demuestra que no conoce la realidad", ha respondido Carmena, que ha argumentado que esto le recuerda "a la época de Franco, cuando se hacían grandes muros para que no se vieran las chabolas".



La candidata de Ahora Madrid ha hecho también una reflexión y ha preguntado qué le puede pasar a alguien que lo pierda todo y ha sentenciado que "no se puede enfrentar el turismo con el desprecio al ser humano" porque, según ha añadido, "hay que pensar que los mendiogs osn personas como nosotros que han caído en un abismo y hay que buscar la manera en la que puedan salir de él".