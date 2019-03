Carlos Sosa: "La cuenta de la madre de Soria en Suiza no es la única"

APUNTA A QUE SORIA DIMITIÓ PARA QUE NO LE SIGUIERAN INVESTIGANDO

El director de 'Canarias Ahora' asegura en Al Rojo Vivo que no le sorprende el contraataque del exministro de Industria contra Montoro y Sáenz de Santamaría porque "Soria no soporta vivir sin poder y amenaza a aquellos que le niegan el saludo". Además, afirma que no es la primera vez que Soria utiliza a su mujer para justificar gastos injustificables.