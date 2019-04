Soria culpa a Montoro de su dimisión y dice que se fue para no tener que dar explicaciones sobre una cuenta de su madre en Suiza

Soria asegura en su libro que decidió dimitir no por haber operado en paraísos fiscales, sino cuando se percató de que Montoro maniobraba para ensuciarle a él y a su familia.

Curiosamente, el exministro de Industria negó tajantemente esas supuestas maniobras el día después de su renuncia. Es más, aseguró que el Gobierno había sido una piña al apoyarle: "Yo no veo ningún tipo de maniobra, veo al Gobierno muy cohesionado".

Según su relato actual, Montoro dio detalles al presidente de una vieja cuenta en Suiza de su madre. "Soria se derrumba cuando le llama Rajoy y le dice que Montoro le ha hablado de la cuenta", explica Carlos Segovia, periodista de 'El Mundo'.

No podía soportar la idea de tener que dar explicaciones sobre su madre, a pesar de que según él estaba todo regularizado. Lo que no se entiende es por qué siendo así, es él quien cuenta ahora algo que no había trascendido.

En el libro también habla de supuestas presiones mediáticas por cerrar 9 canales TDT. Según él, en una reunión de Uteca, la asociación de televisiones comerciales, se llegó a decir que "este ministro no nos dura ni una hora".

Pero duró mucho más, porque eso fue en 2014 y su dimisión por mentir tras aparecer en los Papeles de Panamá no se produjo hasta casi dos años después.

Soria también insiste en el libro en que puede demostrar que pagó el célebre viaje a un hotel de lujo de República Dominicana que según publicó eldiario.es pagó un empresario amigo suyo.

Soria demandó al diario, pero en el juicio fue incapaz de presentar nada que demostrase que había pagado y el juez dio por probado que no lo había hecho.