Bono: "Si hemos elegido a Pedro Sánchez, que sea el candidato a la presidencia"

El expresidente del Congreso, José Bono, cree que "si tenemos un secretario general elegido por todos, debería ser el candidato a la presidencia". Bono sostiene que es lo correcto tras la elección democrática por todos los militantes de Pedro Sánchez. "No quiero otro Almunia en el PSOE, aquello fue un desastre".

Bono ha negado que Carmen Chacón no se presentara en su día a la secretaria general por presiones, "no lo hizo porque ella no quiso". El expresidente del Congreso reivindica la valentía del PSOE de haber elegido por sufragio universal a su nuevo líder. "El ganador y los perdedores han dado un ejemplo a este país que difícilmente podrá obviarse".

Considera que la elección de Sánchez aún está reciente, y cree que se le debe dar tiempo para empezar a actuar. Bono critica a aquellos que ya han empezado a criticar las decisiones del nuevo secretario de los socialistas. "Hay que ser serios, aún lleva días en el cargo".