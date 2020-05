Gonzalo Bernardos se muestra convencido de que el Gobierno "en su fuero interno tiene remordimientos porque quizá confinó tarde". Por este motivo, asegura, el Ejecutivo está siendo excesivamente conservador en lo que respecta a la desescalada del confinamiento y la reactivación de la economía.

"Se puede morir por el COVID-19, pero también se puede morir de hambre, se puede morir de penuria económica", alerta el profesor, que aboga por "combinar la salud con la economía". "Es verdad que es prioritario la salud, pero arriesgar un poco no está mal", agrega.

En este sentido, el profesor Bernardos afirma que él habría permitido la llegada de turistas a las Baleares y Canarias. "Tienen muy pocos casos, son fácilmente controlables", ha argumentado, defendiendo "un test previo" al turista en su país de origen.

Asimismo, Bernardos se ha referido a las restricciones relativas a los comercios que, posteriormente, se "han rectificado". "Los epidemiólogos de Sanidad han pisado pocas tiendas de barrio. ¿Desde cuándo hay aglomeraciones en las tiendas de barrio?", ha criticado.

El economista pide "sensatez" e insta al Gobierno a aclarar en qué consiste su plan de reestructuración económica. "Veo un plan en EEUU, en Alemania, en Italia... pero no lo veo en España, y lo necesitamos ya", ha sentenciado.

Para el experto, es posible que esta crisis tenga forma de 'V' y en 2022 se pueda recuperar el PIB de 2019, pero para ello "hay que hacer cosas" y no "estar metido debajo de la mesa". "Si el virus rebota en octubre no nos van a confinar hasta abril: no hay dinero. Hay que ser consecuente y valiente", ha concluido.