Enrique López, el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, asegura que no va a dejar su cargo por poner en contacto al abogado del Partido Popular, Jesús Santos, con un amigo íntimo de Bárcenas: "Yo sé lo que es dimitir, es un verbo que he conjugado a lo largo de mi historia cuando he asumido responsabilidades. Pero en este caso ni siquiera me lo planteo", asegura al micrófono de laSexta.

Se trata de la primera vez que el consejero habla ante las cámaras tras las informaciones lanzadas por El Mundo y El Confidencial, en las que se apuntaba al papel que desempeñó como enlace entre las dos partes.

En esta línea, el consejero asegura que se limitó a "presentar a dos conocidos", e insiste en que no ha tenido ningún papel en las conversaciones que hubo entre el extesorero y la formación: "Nada más. Nunca he tenido ningún tipo de interlocución ni directa ni indirecta entre el Partido Popular y esta persona [en referencia a Bárcenas]".

También es la primera vez que López responde a las peticiones de la oposición, encabezadas por el Partido Socialista, cuya cúpula también ha mostrado su malestar con el consejero. Sin ir más lejos, el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, apeló directamente a la figura de López en todo este proceso de contactos: "Resulta llamativo que, aunque fuera simplemente como mediador, un magistrado en activo se preste a eso", expresaba este martes en el Puerto de Sagunto.

Ante esto, López se reitera en su decisión de mantener su puesto: "En este caso no me planteo la posibilidad de dimitir. Vuelvo a repetir que mi actividad se centró en presentar a dos amigos que querían conocerse y luego se reunían. Nada más".

Con respecto a las últimas informaciones, que apuntan a que la asesoría jurídica del Partido Popular conocía estos encuentros entre el letrado Santos y el contacto de Bárcenas —según el Confidencial, a través del departamento legal de la formación, que tenía interés en establecer una interlocución con el extesorero para conocer su estrategia de defensa—, López responde: "Lo que Santos ha dicho es que no informaba a la directiva y únicamente pasaba nota a la asesoría jurídica". De este modo, el consejero desliza que el abogado no informaba directamente a la directiva de dichas reuniones.

Junto con eso, López ha respondido a una última pregunta: ¿ha hablado con Pablo Casado en los últimos días? "Yo formo parte del Partido Popular", concluye.