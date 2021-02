El presidente del PP, Pablo Casado, se ha pronunciado sobre las informaciones que apuntan a que el abogado del partido, Jesús Santos, se reunió una docena de veces con un íntimo amigo de Bárcenas -su enlace- después de que Enrique López, actual consejero de Díaz Ayuso, les pusiera en contacto. Unas reuniones que, en parte, sucedieron cuando Casado ya ostentaba el liderazgo del PP.

Casado ha explicado en RAC1 que ha llamado a López para preguntarle sobre este extremo y ha recordado que "él en esa época era magistrado de la Audiencia Nacional" y que "no estaba en política".

Según el líder del PP, "una persona de su entorno de trabajo" se dirigió a Enrique López y que éste respondió indicándole quién era "el abogado" que llevaba el tema: "Si quieres algo contacta con él, yo no tengo nada que ver en el PP".

"Esto parece que es algo habitual en los pleitos. Parece ser que no es sorprendente porque no estaba en el PP. Lo que dice Enrique López me encaja", ha asegurado Casado, que recuerda que el actual consejero de Madrid entró al PP en "el año 2020": "Fuera de cualquier tipo de indicación que da este medio que, por cierto, reconoce que no hubo ninguna negociación".

Casado niega así haber negociado con el extesorero Bárcenas, que señaló este fin de semana al PP actual, indicando que trató de "enterrar el hacha de guerra con el PP" con dos personas vinculadas actualmente al partido. Desde el PP ya aseguraron que no tienen conversaciones con delincuentes y que denunciarán cualquier "calumnia".