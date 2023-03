La escritora Elizabeth Duval ha despedido Al Rojo Vivo con un emotivo alegato feminista con motivo del 8M y tras asegurar que está triste por la división del movimiento feminista en dos marchas distintas.

Duval ha partido de dos premisas, asegurando estar en contra de los vientres de alquiler y de la regulación de la prostitución, pero censurando que en una de esas marchas ella no tendría lugar. "Porque la división que desde hace años azuza al movimiento feminista no tiene que ver con esas discrepancias teóricas. Tiene que ver con intentar tapar el odio falseándolo como debate", ha censurado. Y ha confiado en que el feminismo "no sea cada vez más pequeño, más estrecho" y por un feminismo abierto a debates y a cometer errores.

El director y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, ha asegurado que es "un honor" que la presentadora se encuentre presente en la mesa en un día como este 8M.