La división en el Gobierno de coalición se ha acentuado en pleno 8 de marzo tras la aprobación de la reforma de la ley del 'solo sí es sí' a iniciativa del PSOE en el Congreso. Ambas formaciones han mostrado sus discrepancias e incluso han elevado el tono en la sesión de control al Gobierno que ha tenido lugar este miércoles en la Cámara Baja.

Tensiones que ha analizado la escritora Elizabeth Duval en Al Rojo Vivo: "Creo que el Gobierno de coalición no está más roto hoy que hace un año o de lo que lo estaba hace unos meses porque tiene esa maldición de estar condenado a entenderse".

"No pueden pactar de manera alternativa más allá de casos puntuales en los que lo hagan con el PP como se ha hecho con esta reforma", ha indicado Duval, que ha recordado que "no va a romperse lo que no se ha roto antes, porque no hay otra forma de repartir los ministerios".

En este sentido, ha querido destacar que se hable de "ruptura" cuando estas discrepancias se han dado, por ejemplo, en el Gobierno de PP y Vox en Castilla y León: "De repente había comunicados cruzados. Creo que todos los comportamientos que son vergonzosos a la hora de administrar una comunidad autónoma o un país son igualmente vergonzosos, a igual que las chapuzas al legislar son chapuzas".

Así, ha querido distinguir entre la "confianza" y "la conveniencia": "Hay un matrimonio de conveniencia porque el PP necesita a Vox y porque quizás después de las generales el PP necesite a la extrema derecha, y en el Gobierno de la nación hay un matrimonio de conveniencia, y eso va a seguir siendo así y no se va a romper de cara a las elecciones".