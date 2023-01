Los médicos y pediatras de Atención Primaria en huelga han iniciado este jueves un encierro indefinido en las dependencias de la Asociación Vecinal Manoteras en el marco de los paros que reactivaron el pasado día 12 para pedir medidas que puedan paliar la sobrecarga de los trabajadores.

Una de estas personas que están en huelga es Yolanda Canellas, una médico de familia que ha tomado la decisión de marcharse a Segovia tras verse sobrepasada en Madrid. "Estuve de baja el año pasado unos cuantos meses por ansiedad y en ese tiempo tuve que meditar bastante lo que estaba haciendo", ha desvelado.

Esta médico de Atención Primaria ha reconocido que para ella ha sido muy difícil tomar esta decisión. "Segovia me ha ofrecido una plaza con la mitad de pacientes que aquí y tengo un paciente cada ocho minutos".

Un cambio que le permite realizar tareas para las que está capacitada y le gusta hacer pero que en Madrid no podía debido al poco tiempo con el que cuentan. "Hacen ecografías y cirugía menor. Yo aquí lo he dejado hacer porque no podía. Me gusta mucho mi trabajo y voy a ver si con este cambio, que ha sido difícil, puedo desarrollarlo".

Finalmente, Yolanda no ha podido evitar romperse al reconocer que, aunque se marche, seguirá apoyando a sus compañeros. "Me duele marcharme porque parece que abandono a mis compañeros, pero sigo aquí. Vengo a donar mi bata y mi pancarta y seguiré luchando donde vaya", ha indicado. Un momento que ha aprovechado para recordar que "pacientes somos todos".