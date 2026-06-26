La emoción de Agustín Otxotorena, vasco en Venezuela: "Esto es horrible, estoy haciendo acopio de serenidad para contarlo, pero es horroroso"

Agustín Otxotorena, un vasco de Rentería afincado en Venezuela, está siendo testigo directo de la tragedia. Cuenta que la gente está desesperada buscando a sus familiares: "No somos conscientes de la dimensión humana de todo esto". En el vídeo, su testimonio íntegro en Al Rojo Vivo.

Agustín Otxotorena es un vasco de Rentería que vive en Venezuela y está siendo testigo directo de la tragedia que vive el país tras los dos terremotos que lo asolaron el pasado miércoles. Hay cientos de muertos y todavía miles de heridos y desparecidos.

Tal como relata este vasco, ayer eran los momentos más técnicos de si estás bien o no, pero después ya viene la dimensión humana. "Hoy he recibido una muy, muy mala noticia noticia", confiesa Agustín, ya que muchos de sus seres queridos han muerto: "Es horrible. Estoy haciendo aquí acopio de serenidad para para contarlo, pero esto es horroroso".

Cuenta Agustín que este viernes está casi todo cerrado: los supermercados, las tiendas... "El 98% del comercio está cerrado y no había gente en la calle. Las calles estaban desiertas prácticamente. Había muy, muy poco tráfico".

Además, explica que "es imposible" llegar desde Caracas hacia La Guaira: "No solamente se han estropeado las casas, también las carreteras, los puentes... Creo que se puede bajar en moto, pero no se recomienda. Es una zona como si fuese una zona de guerra. Es muy complicado".

Durante la tragedia estamos viendo algunas imágenes de una emoción abrumadora: estamos viendo cómo gente con sus propias manos está rescatando a la gente porque falta maquinaria especializada. "Realmente es impotencia", afirma Agustín. "Realmente no hace faltan manos, sino equipos especializados que saben y que pueden con la maquinaria y la técnica adecuada (...) La gente queda enterrada bajo toneladas y toneladas de hormigón armado", lamenta.

El vasco hace hincapié en la dimensión humana de esta tragedia, que "ni nosotros mismos estamos siendo conscientes". "Hay 40.000 desaparecidos, imagínate. 40.000 personas desaparecidas. Esto impacta a todas las familias, a todos los amigos, a todos los grupos (...) Tantísima gente hoy está desesperada buscando a sus familiares (...) Las comunicaciones fallan", lamenta Agustín.

No obstante, y para terminar esta conexión, una buena noticia: una amiga le ha llamado, que estaba desesperada buscando a sus nietas, y hace apenas unas horas le había llamado para informarle de que habían aparecido: "Por fin una noticia buena. Una alegría enorme".

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