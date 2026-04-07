Emilio Doménech: "El cálculo electoral a Trump no le importa demasiado porque él no se enfrenta a elecciones"

El fundador de 'WATIF' analiza en Al Rojo Vivo las tensiones en la derecha de EEUU y el peso de los intereses económicos en la estrategia de Trump: "Hhay una parte del movimiento MAGA en contra y muchas presiones desde fuera en la crisis con Irán".

Emilio Doménech, periodista y fundador de 'WATIF', ha desgranado en Al Rojo Vivo el clima político en Estados Unidos mientras Donald Trump mantiene sus amenazas contra Irán, poniendo el foco en las tensiones internas del propio bloque conservador.

"Tenemos que tener en cuenta lo que está pasando a nivel ideológico en la derecha estadounidense", explica. Y señala un punto de inflexión reciente: "Esta semana hemos visto a Tucker Carlson, uno de los principales voceros de la extrema derecha, criticar abiertamente a Trump de forma muy contundente". A esa ruptura se suman otras voces: "También Megyn Kelly y otros referentes conservadores se están posicionando en contra". Para Doménech, esto evidencia una fractura clara: "Hay una parte del movimiento MAGA que está claramente en desacuerdo con Trump".

Más allá del plano ideológico, el periodista subraya el peso de los intereses económicos que rodean la estrategia internacional del presidente: "Muchas veces no hablamos de esto, pero es clave". Y apunta directamente a su entorno: "Figuras como Steve Witkoff, Jared Kushner —su yerno— o la propia familia Trump están vinculadas a negocios como World Liberty Capital, una empresa de criptomonedas con acuerdos en Emiratos Árabes y Arabia Saudí". Estos vínculos, explica, se entrelazan con decisiones geopolíticas: "Emiratos y Arabia Saudí han recibido chips de última tecnología a los que, por cierto, no puede acceder China gracias a esos acuerdos".

En ese contexto, Doménech lanza una pregunta clave: "¿Quiénes están presionando a Donald Trump para que continúe con la línea dura contra Irán?". Y responde: "Arabia Saudí, Emiratos Árabes y también Israel, con Netanyahu a la cabeza".

Por último, introduce un elemento político interno que, a su juicio, condiciona el escenario: "El cálculo electoral a Trump no le importa demasiado, porque en las elecciones de medio mandato no se enfrenta él, sino sus aliados republicanos". Una variable que, según Doménech, permite entender mejor su margen de maniobra.

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